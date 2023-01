V NSi vlado pozivajo k takojšnjemu ukrepanju v zdravstvu

Ljubljana, 10. januarja - Do situacije, kot se je zgodila v zdravstvu, ne bi smelo priti, je v današnji izjavi za javnost poudarila podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič. Kot je dejala, jih v NSi žalosti in čudi, da vlada v pol leta ni naredila nič takega, kar bi razmere izboljšalo, ampak so se te v resnici poslabšale. Zato jo je znova pozvala k ukrepanju.