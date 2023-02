Odbor DZ se je seznanil s stanjem investicij v slovenskem zdravstvu

Ljubljana, 17. februarja - Člani odbora DZ za zdravstvo so na nujni seji na pobudo poslancev NSi razpravljali o stanju investicij v slovenskem zdravstvu in se seznanili s časovnico načrtovanih investicij, ki so jo predstavili predstavniki ministrstva za zdravje. Predlogov sklepov poslancev NSi člani odbora niso sprejeli, so pa potrdili sklepa koalicijskih poslancev.