NSi z zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo o investicijah

Ljubljana, 9. februarja - V NSi so danes vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo. Na njej si želijo pojasnil pristojnih glede stanja investicij v slovenskem zdravstvu. Izvedba nekaterih investicij v zdravstvu je ogrožena, pod vprašanjem je tudi črpanje dela evropskih sredstev in načrta za okrevanje in odpornost, je poudarila poslanka NSi Iva Dimic.