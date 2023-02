13 državljanov Slovenije, Srbije in BiH s tihotapljenjem migrantov zaslužilo več kot tri milijone evrov

Zagreb, 16. februarja - Slovenski policisti so v mednarodni akciji aretirali 13 državljanov Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo, da so pretihotapili vsaj 212 migrantov in s tem zaslužili prek 3,1 milijona evrov, so sporočili iz Europola. Migrante so prevažali iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo ali iz Srbije prek Madžarske v Avstrijo.