Hudodelska združba prevažala tujce, to oglaševala po družbenih omrežjih

Maribor, 10. februarja - Slovenski kriminalisti so ta teden izvedli zaključne aktivnosti v okviru večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave s področja nezakonitih migracij. Ugotovili so, da je 52-letnik iz okolice Ptuja vodil hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Srbije do Avstrije. Oglaševala se je tudi po družbenih omrežjih.