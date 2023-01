Slovenska policija po razbitju mednarodne kriminalne združbe ovadila 49 ljudi

Ljubljana, 17. januarja - Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z avstrijskimi kolegi v preteklem tednu zaključili dve leti trajajočo preiskavo, s katero so razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je trgovala z drogo na širšem območju Slovenije, Avstrije in Italije. Za več kot 200 različnih kaznivih dejanj so ovadili 49 oseb, 15 se jih je znašlo v priporu.