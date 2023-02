Po potresih v Turčiji uničenih ali močno poškodovanih več kot 50.000 zgradb

Istanbul, 15. februarja - Turške oblasti so po katastrofalnih potresih, ki so prejšnji teden prizadeli jug države in sosednjo Sirijo, opravile inšpekcijske preglede več kot 387.000 zgradb v desetih prizadetih provincah. Iz Turčije je ob tem tudi danes prišlo nekaj poročil o preživelih, ki so jih rešili izpod ruševin uničenih zgradb.