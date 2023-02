Število smrtnih žrtev po potresih v Turčiji in Siriji preseglo 40.000

Gaziantep, 14. februarja - Število smrtnih žrtev katastrofalnih potresov, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, se je po zadnjih podatkih povzpelo nad 40.000. V Turčiji so našteli že 35.418 mrtvih, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, v Siriji pa zaenkrat beležijo najmanj 5900 mrtvih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.