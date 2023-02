Stoltenberg na obisk v Turčijo tudi v podporo vstopu Švedske in Finske v Nato

Bruselj, 15. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes sporočil, da bo v četrtek odpotoval v Turčijo in državi izkazal podporo zavezništva po uničujočem potresu, ki je minuli teden prizadel Turčijo in sosednjo Sirijo. Ob tem naj bi se zavzel tudi za ratifikacijo pristopnih protokolov Švedske in Finske za članstvo v zvezi Nato.