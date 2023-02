Številni novozelandski kraji zaradi ciklona Gabrielle še vedno odrezani od sveta

Wellington, 16. februarja - Novozelandski premier Chris Hipkins je danes obiskal mesto Gisborne na vzhodu Severnega otoka, ki ga je ciklon Gabrielle močno prizadel. Ciklon je skupno terjal pet življenj, okoli 10.500 ljudi pa je notranje razseljenih. V kraje, ki jih je ciklon odrezal od sveta, so oblasti poslale ladje in helikopterje z vodo, hrano in gorivom za prebivalce.