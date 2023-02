Na Novi Zelandiji zaradi tropske nevihte razglasili izredne razmere po celotni državi

Wellington, 13. februarja - Na Novi Zelandiji so zaradi močnega vetra in deževja po celotni državi razglasili izredne razmere. Tropska nevihta Gabrielle je močno prizadela energetsko ter cestno infrastrukturo v državi in mnoga mesta odrezala od sveta. Ukrep so razglasili šele tretjič v zgodovini države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.