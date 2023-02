Ciklon Gabrielle na Novi Zelandiji terjal najmanj štiri življenja

Wellington, 15. februarja - V divjanju ciklona Gabrielle so na Novi Zelandiji umrli najmanj štirje ljudje, med njimi gasilec, približno 10.500 pa jih je bilo primoranih zapustiti svoje domove, so danes sporočile novozelandske oblasti. Neurje je povzročilo obsežne izpade elektrike in škodo na nepremičninah v velikem delu Severnega otoka, poročajo tuje tiskovne agencije.