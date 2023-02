Nova Zelandija se pripravlja na orkan Gabrielle

Sydney/Auckland, 11. februarja - Na Novi Zelandiji danes potekajo priprave na močno neurje, ki grozi delom države, ki so jih januarja že prizadele poplave. Ciklon Gabrielle naj bi do večera dosegel severni otok Nove Zelandije in prinesel močne vetrove ter obilne padavine, poročajo tuje tiskovne agencije. Rdeči alarm so razglasili tudi na otoku Norfolk.