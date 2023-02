Podpise za pridružitev namakalnemu sistemu v Vipavski dolini zbirajo do sredine marca

Ajdovščina, 15. februarja - Občini Ajdovščina in Vipava podpise za pridružitev novemu namakalnemu sistemu v Vipavski dolini zbirata do 15. marca letos, kasneje priključitev ne bo več mogoča, so sporočili po današnjem sestanku državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu z županoma teh dveh občin. Priložnost velja izkoristiti, so pozvali.