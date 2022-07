Z gradnjo namakalnega sistema možnost nadaljnje kmetijske pridelave v zgornji Vipavski dolini

Ajdovščina, 13. julija - Občini Ajdovščina in Vipava želita v prihodnjih letih zgraditi namakalni sistem, ki bo do kmetijskih zemljišč pripeljal vodo iz zadrževalnika Vogršček. Investicijo bi lahko uresničili s pomočjo evropskih in državnih sredstev, vendar mora pogodbo o uporabi namakalnega sistema podpisati dve tretjini vseh lastnikov kmetijskih zemljišč.