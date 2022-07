V Vipavski dolini se zaključuje žetev, suša vse hujša

Vipavska dolina, 6. julija - V Vipavski dolini zaključujejo letošnjo žetev. Če so kmetje zadovoljni s povečanimi količinami požetega ječmena, je s pšenico nekoliko drugače. Zaradi nestimulativnih odkupnih cen so posejali manj ozimne pšenice. Suša medtem na kmetijskih površinah že pušča hude posledice, akumulacija Vogršček pa je prazna in ne omogoča namakanja.