Namakalni razvod Vogršček zaradi okvare črpalke ne deluje

Nova Gorica, 19. julija - Voda iz namakalnega razvoda Vogršček do nadaljnjega ni več na razpolago, so sporočili s sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Danes ponoči se je namreč pokvarila še tretja od petih črpalk, s katerimi so improvizirano polnili namakalni razvod. Po napovedih sklada bo ponovno obratoval, ko bo na voljo voda iz akumulacije Vogršček.