V Turčiji po potresih v zasilnih zavetiščih nastanjenih več kot 1,2 milijona ljudi

Ankara, 13. februarja - Po uničujočih potresih, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, je na jugovzhodu Turčije v zasilnih zavetiščih nastanjenih več kot 1,2 milijona ljudi, je danes sporočil urad turškega predsednika. Oblasti so doslej evakuirale skoraj 400.000 ljudi, vlada pa opozarja, da na prizadetih območjih pogosto prihaja do ropanja.