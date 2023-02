Po potresu v Turčiji in Siriji število mrtvih preseglo 33.000, narašča tudi napetost med preživelimi

Ankara/Alep, 12. februarja - Šest dni po uničujočem potresu na območju ob turško-sirski meji so oblasti naštele že več kot 33.000 smrtnih žrtev. Reševalne ekipe sicer počasi zaključujejo z delom, v soboto se je domov vrnila tudi slovenska ekipa z reševalnimi psi. Hkrati s prizadetega območja poročajo o naraščajočih stiskah in nemiru med ljudmi, pa tudi nasilju in plenjenju.