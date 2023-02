Število žrtev potresa v Turčiji in Siriji preseglo 33.000

Ankara, 12. februarja - Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa na območju ob turško-sirski meji je preseglo 33.000. V Turčiji je državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) danes sporočil, da so našteli že 29.605 mrtvih in 80.278 ranjenih. V Siriji zaenkrat navajajo najmanj 3575 mrtvih in 5276 ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.