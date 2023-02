Koordinator ZN: Ljudi na severozahodu Sirije smo pustili na cedilu

Alep, 12. februarja - Združeni narodi so priznali, da prihaja pri pomoči prizadetim v potresu na severozahodu Sirije do neopravičljivih zamud. Kot je ob obisku opustošenega območja na sirsko-turški meji danes na Twitterju zapisal koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, so te ljudi "pustili na cedilu". Je pa danes na območje prispela pomoč Katarja.