Ljubljana, 3. februarja - Na portalu eVs je danes objavljen razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024. Na voljo bo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, od tega 16.643 mest za slovenske državljane in državljane članic EU.