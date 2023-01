Vlada soglaša s povečanjem vpisnih mest za študija radiologije in psihologije

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je na dopisni seji dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2023/2024. Na voljo bo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij. Razpis povečuje število vpisnih mest za študija radiologije in psihologije, so sporočili po seji vlade.