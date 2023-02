Želja po povečanju vpisa na treh študijskih programih po navedbah ministrstva prišla iz stroke

Ljubljana, 6. februarja - Visokošolski sindikat je kritičen do tega, da je vlada zadnji hip posegla v pripravljanje razpisa za vpis na študijske programe, s tem ko je univerzama v Ljubljani in Mariboru poslala poziv k povečanju števila vpisnih mest na treh študijskih programih. Z ministrstva odgovarjajo, da je želja po povečanju vpisa prišla iz stroke, in ne vlade.