Peking: ZDA so v zadnjem letu več kot desetkrat vdrle v kitajski zračni prostor

Peking/Washington, 13. februarja - ZDA so od januarja lani z baloni več kot desetkrat vdrle v kitajski zračni prostor, so danes sporočili iz Pekinga, potem ko je Washington minuli teden nad ameriškim ozemljem sestrelil domnevni kitajski vohunski balon in nato še tri neidentificirane leteče predmete. Washington je vdore zanikal, Peking pa znova obtožil vohunjenja z baloni.