Sestreljeni predmeti nad ZDA za zdaj ostajajo neidentificirani

Washington, 13. februarja - Po že tretji sestrelitvi neznanega letečega predmeta nad zračnim prostorom ZDA v zadnjih dneh še vedno ni jasno, za kakšne predmete gre, kako ostajajo v zraku in od kod so prišli. Glede na prve ugotovitve pa niso podobni domnevno vohunskemu kitajskemu balonu, ki so ga ameriške sile sestrelile v začetku meseca.