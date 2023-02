Nad jezerom Huron na meji med ZDA in Kanado sestreljen še en leteči predmet

Chicago, 12. februarja - Ameriška vojska in nacionalna garda sta danes nad jezerom Huron, ki leži na meji med ZDA in Kanado, sestrelili še en neidentificiran leteči predmet, so poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na varnostne vire. To je že četrta sestrelitev nad ZDA in Kanado v tednu dni, vsi prejšnji predmeti so bili baloni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.