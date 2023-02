Tudi nad Aljasko in Kanado sestreljena predmeta naj bi bila balona

Washington, 12. februarja - Oba predmeta, ki so ju ZDA v petek in soboto sestrelile nad Aljasko in Kanado, sta bila balona, le da sta bila bistveno manjša od tistega, ki so ga Američani sestrelili prejšnjo soboto nad Atlantskim oceanom v Južni Karolini, je danes razkril vodja večine v senatu, demokrat Chuck Schumer.