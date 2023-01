Poplave na Novi Zelandiji zahtevale tri življenja

Wellington, 28. januarja - Po močnem deževju, ki je zajelo Novo Zelandijo, so po podatkih policije umrli trije ljudje, enega človeka pa pogrešajo, danes poročajo tuje tiskovne agencije. V Aucklandu z okoli 1,6 milijona prebivalcev so razglasili izredne razmere, potem ko so zabeležili rekordno količino padavin. V noči na petek je ponekod v mestu padlo do 265 milimetrov dežja.