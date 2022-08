Wellington, 19. avgusta - Novo Zelandijo so ta teden zajele obilne padavine, ki so povzročile tudi poplave. Največjo škodo je utrpelo mesto Nelson na Južnem otoku, kjer je v treh dneh padlo 750 litrov dežja na kvadratni meter. Evakuirali so že več kot 400 domov, je danes dejala županja.