Največje mesto na Novi Zelandiji prizadele obsežne poplave

Auckland, 27. januarja - Po obilnem deževju so poplave prizadele velik del največjega novozelandskega mesta Auckland, deli mesta pa so brez elektrike. V regiji so danes razglasili izredne razmere, civilna zaščita pa je prebivalce 1,6 milijonskega mesta pozvala, naj se zatečejo na varno ter pripravijo na morebitno evakuacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.