Letošnja skupščina ZN ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti posvečena vodi

New York, 11. februarja - Letošnja 7. skupščina ZN ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti, ki ga tudi tokrat soorganizira Slovenija, je posvečena predvsem pospeševanju dostopa do čiste pitne vode in sanitarij. Med govorniki je bil na virtualni skupščini predsednik Borut Pahor, sodeluje pa tudi več slovenskih znanstvenic.