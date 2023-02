Ruska raketa na poti v Ukrajino vstopila v zračni prostor Moldavije

Kijev/Bukarešta/Kišinjov, 10. februarja - Vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni je danes opozoril, da sta dve ruski raketi med napadom na Ukrajino prečkali zračni prostor Romunije in Moldavije. Romunske oblasti so njegove trditve že zanikale, Moldavija pa je potrdila vstop ene od ruskih raket v njen zračni prostor in sporočila, da bo na pogovor poklicala ruskega veleposlanika.