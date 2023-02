Lenarčič v Gaziantep na ogled prizadetih območij po potresu

Bruselj/Gaziantep, 9. februarja - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes obiskal turško mesto Gaziantep, kjer se je sestal s podpredsednikom turškega urada za upravljanje naravnih nesreč in humanitarnimi organizacijami iz Sirije. Skupaj z ekipo EU za civilno zaščito in uradom EU za humanitarno pomoč si je ogledal kraj nesreče in potek reševalnih operacij.