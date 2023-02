Voditelji EU so se z minuto molka poklonili žrtvam potresov v Turčiji in Siriji

Bruselj, 9. februarja - Voditelji držav članic EU so se ob začetku današnjega zasedanja v Bruslju z minuto molka spomnili žrtev nedavnih potresov v Turčiji in Siriji. V pismu turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu so izrazili pripravljenost na nadaljnjo podporo Turčiji. V sklepih vrha pa so pozvali k zagotavljanju humanitarnega dostopa do prizadetih v Siriji.