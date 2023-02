Erdogan po potresu v prizadetih provincah razglasil tri mesece izrednih razmer

Ankara, 7. februarja - V desetih provincah na jugovzhodu Turčije, ki jih je v ponedeljek opustošil katastrofalen potres, bodo prihodnje tri mesece v veljavi izredne razmere, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kot je zagotovil, bo to omogočilo hitro reševanje in popotresno obnovo. Oblasti so sicer že tarča kritik, da pomoč prihaja prepočasi.