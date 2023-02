Turška borza po potresu ustavila trgovanje

Istanbul, 8. februarja - Po padcu tečajev vrednostnih papirjev zaradi potresa na sirsko-turškem mejnem območju so na borzi v Istanbulu začasno ustavili trgovanje. "Naša borza se je odločila ustaviti trgovanje z delnicami, terminskimi pogodbami in opcijami," so sporočili. Pred tem je bilo trgovanje ob doseženih pragih izgub že dvakrat avtomatično zaustavljeno.