V Hiši EU o zaščiti civilne družbe pred tožbami SLAPP

Ljubljana, 3. februarja - Strateške tožbe SLAPP, katerih namen je utišati in finančno izčrpati novinarje, aktiviste in drugo civilno družbo, pomenijo zlorabo sodnega postopka, saj njihov namen ni zaščita pravice, temveč odvrniti civilno družbo od razkritij in opravljanja njihovega dela, je bila osrednja nit današnje razprave na okrogli mizi v Hiši EU v Ljubljani.