Novinarji opozarjajo na razsežnosti pritiskov v novinarstvu

Ljubljana, 29. novembra - Na današnjem pogovoru o mednarodnih razsežnostih pritiskov na novinarje so novinarji opozorili na napade na osebno in profesionalno integriteto, zlorabe pravnih sredstev in tudi umore, ki doletijo novinarje po vsem svetu. Po podatkih Unesca je bilo med leti 2006 in 2020 ubitih 1200 novinarjev, v devetih od desetih primerov pa storilcev niso našli.