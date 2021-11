Evropski parlament za nova pravila EU proti nepoštenim tožbam za utišanje kritičnih glasov

Bruselj, 11. novembra - Evropski parlament je danes pozval k novim pravilom EU, da bi zajezili zlonamerne sodne postopke, katerih namen je ustrahovati in utišati kritične glasove novinarjev in civilne družbe. Strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti (t.i. SLAPP) spodkopavajo vrednote in pravosodni sistem EU, so opozorili poslanci v sprejetem poročilu.