Novinarstvo ogrožajo tudi strateške tožbe

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Ljubljana, 27. decembra - Novinarji se v zadnjem času soočajo z vse več pritiski na svoje delo. Poleg blatenja in nadlegovanja so priljubljeno orodje postale tudi t. i. SLAPP tožbe. S tovrstnimi strateškimi serijskimi tožbami želijo tožniki pogosto izčrpati novinarje in medije, tako finančno kot časovno, s tem pa je oteženo njihovo delo.