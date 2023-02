Kitajska bo odprla meje s Hongkongom in Macaom

Peking, 3. februarja - Kitajske oblasti so danes sporočile, da bodo s ponedeljkom odpravile omejitve pri prehajanju mej med celinsko kitajsko ter Hongkongom in Macaom. Trenutno namreč še vedno veljajo številni ukrepi, sprejeti za zajezitev pandemije covida-19, kot so obvezno testiranje in dnevne kvote pri prehodu meja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.