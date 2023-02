Kranj s podražitvijo vrtcev in ustavno presojo glede financiranja kulturnih zavodov

Kranj, 2. februarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili 14-odstotno podražitev cen vrtčevskih programov. Podprli so vložitev pobude za oceno ustavnosti glede državnega sofinanciranja Prešernovega gledališča Kranj in Galerije Prešernovih nagrajencev. Kljub anonimki krajanov Mlake pa so podprli tudi posodobitev tamkajšnjega mesnopredelovalnega obrata.