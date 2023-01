Kranjski mestni svet imenoval člane komisij in nadzornega odbora

Kranj, 18. januarja - Kranjski mestni svetniki so na današnji prvi izredni seji novega mestnega sveta potrdili nadomestni svetniški mandat in imenovali člane komisij sveta ter nadzornega odbora občine. Dopolnili so tudi načrt pridobivanja premoženja občine z zemljiščem na Primskovem, za nakup katerega so v načrtu razvojnega programa zagotovili 350.000 evrov.