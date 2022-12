V kranjskem mestnem svetu tretjina novih svetnikov

Kranj, 22. decembra - V kranjskem mestnem svetu je na letošnjih lokalnih volitvah prišlo do nekaterih sprememb. 33-članski mestni svet je zamenjal tretjino svetnikov. Svojo moč je okrepila SD župana Matjaža Rakovca, ki tudi v tem mandatu ne bo oblikoval koalicije, saj računa na projektno podporo. Močni so tudi Gibanje Svoboda, SDS in Resni.ca.