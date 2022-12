Kranj uvaja sistem mestne kartice

Kranj, 25. decembra - Mestna občina Kranj pospešeno vzpostavlja koncepte trajnostnega in pametnega mesta. Ta teden so na občini postavili nov mejnik, ko so z banko NLB podpisali pogodbo za vzpostavitev sistema mestne kartice. Kranjska občina kot prva v državi uvaja mestno kartico v najširšem obsegu, saj bo sistem vpeljal enovito identifikacijsko in plačilno omrežje.