Raziskovalci odkrili nekatere sestavine staroegipčanske mumije

Kairo, 2. februarja - Z analizo ostankov v 31 keramičnih posodah, ki so jih leta 2016 odkrili v delavnici za mumificiranje v Sakari, so raziskovalci našli nekaj odgovorov, kako so stari Egipčani balzamirali mrtve. S primerjavo ostankov z vsebniki, ki so bili najdeni v sosednjih grobnicah, so lahko ugotovili, katere kemikalije so bile pri tem uporabljene.