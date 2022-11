Mineva sto let od odkritja Tutankamonove grobnice

Kairo/Ljubljana, 4. novembra - Danes mineva sto let od odkritja grobnice faraona Tutankamona v Egiptu. Obenem letos mineva tudi 200-let od razvozlanja hieroglifov, pisave starega Egipta. V Ljubljani bodo v luči obletnic v začetku decembra pripravili mednarodno konferenco z naslovom Egiptologija in Slovenci, na kateri bodo sodelovali številni domači in tuji strokovnjaki.