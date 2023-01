V Egiptu v grobnici našli deset mumificiranih krokodilov

Kairo, 21. januarja - Arheologi so v grobnici v kraju Qubbat al-Hawa na zahodnem bregu reke Nil nedavno odkrili deset mumificiranih krokodilov. Ocenjujejo, da so stari približno 2500 let. Po pisanju spletnega portala Art Daily so bili verjetno ohranjeni v obredu, s katerim so počastili božanstvo plodnosti, imenovano Sobek.