Izrael po izstrelitvi rakete obstreljeval območje Gaze

Tel Aviv/Gaza, 2. februarja - Izraelska letala so zgodaj davi obstreljevala območje Gaze, od koder je v odgovor priletelo več raket. Izrael je nove napade, katerih tarča so bila vojaška vadbena območja palestinskega skrajnega gibanja Hamas, označil za odgovor na predhodno izstrelitev rakete s palestinskega ozemlja, ki so jo izraelske sile sicer prestregle.